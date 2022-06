Perde il controllo della sega circolare: Roberto muore dissanguato nel giardino di casa

«Oggi vado a tagliare la legna». Lo ha detto col sorriso Roberto Armellin, 72 anni di Conegliano (Treviso), perché i lavori all'aria aperta erano la sua passione. Non immaginava che proprio durante quell'attività avrebbe trovato una morte terribile. La sega circolare che stava maneggiando gli è sfuggita di mano all'improvviso e gli ha reciso l'arteria femorale. Una ferita fatale, che non gli ha lasciato scampo. Il pensionato è morto dissanguato in pochi minuti, nel giardino di casa della madre.

MORTE CHOC CON LA SEGA CIRCOLARE

L’anziano avrebbe perso il controllo del flessibile, appoggiato su un tavolo. La lama gli ha reciso l’arteria femorale causando un’emorragia fatale. Inutili i soccorsi. Le indagini sulla vicenda sono state portate a termine dal Commissariato di polizia. Sul corpo non è stata disposta nessuna autopsia, la salma del 73enne è già stata messa a disposizione dei familiari. La data del funerale di Roberto Armellin verrà fissata nelle prossime ore.