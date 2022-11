Malore improvviso a 45 anni: morto noto dj, una città in lutto

Un amico, un uomo buono, una persona sulla quale poter sempre contare. Così i tanti conoscenti hanno voluto omaggiare, sui social, Roberto Lupini (45 anni) morto ad Ancona a causa di un ictus.

Ancona sotto choc per la morte di dj Lupini

Ex dj e rugbista della Stamura Lupini, capocantiere alla Fincantieri, si è spento dopo due settimane di ricovero dopo una vita trascorsa tra le sue passioni come il ballo, il rugby (militava nella Stamura) ma soprattutto la musica. Celebri le sue apparizioni come dj al Summer Jamboree di cui era una presenza fissa.