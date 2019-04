Roma, morto Roberto Ribeca: l'auto dell'ex presidente del XIII municipio travolta da un camionista ubriaco

Ostia piange Roberto Ribeca. L'ex presidente dell'allora circoscrizione è rimasto vittima nella notte di un incidente frontale sulla via Ostiense, all'altezza di Ostia Antica. La sua fiat Punto si è andata a scontrare con un furgone Ducato, alla cui guida c'era un cittadino romeno presumibilmente in stato di ebbrezza, come hanno accertato i sanitari intervenuti sul posto. Ostia si stringe al dolore della famiglia Ribeca.



Roberto aveva 72 anni, un passato da insegnate di scienze e matematica e il suo impegno in politica che lo portò a essere eletto presidente di circoscrizione negli anni'80. Da allora una figura costante nel mondo dell'attivismo sul territorio, fino a fondare pochi anni fa il "Circolo Berlinguer", un coordinamento di associazioni per promuovere la cultura in un territorio che si imponeva alle cronache per malaffare e mafia.

Il cordoglio via social In tanti lo ricordano sui social network. «Una notizia terribile», scrive Maurizio Carrozzi su facebook tra i primi a esprimere il dolore per la scomparsa. La bacheca di Roberto Ribeca è piena di ricordi e cordoglio: «Solo ieri mi facevi gli auguri per il mio compleanno, rinnovandomi l'invito ad una riunione a Spazio Berlinguer, per parlare di futuro e programmare attività. Oggi questa tremenda notizia. Ciao Roberto Ribeca ci mancherai. Hasta siempre!!», aggiunge Danilo Borrelli. «Una persona seria, perbene e onesta. Impegnato socialmente e politicamente al fianco dei più deboli. Lieve ti sia la terra Roberto», lo ricorda Gabriele Mastroddi. «Ultimamente eri una guida x me, i tuoi consigli, la tua visione della vita.... Ci mancherai», lo saluta così Flavio Vocaturo.

DI PILLO

La presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo in una nota esprime «a titolo personale, a nome della Giunta e del Consiglio del Municipio X, vivo cordoglio per la tragica scomparsa di Roberto Ribeca.

Roberto era una persona speciale per me: collega ed amico. Pur non esercitando più un ruolo politico, Roberto ha portato avanti battaglie e idee. È stato una guida per tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Il mio pensiero va ai figli già così duramente colpiti di recente. Ciao Roberto!».

Lunedì 29 Aprile 2019, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 11:26

