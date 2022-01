Robinho condannato per stupro, la Cassazione conferma 9 anni di carcere per l'ex milanista

Confermata dalla Corte di Cassazione di Roma la condanna di Robinho e del suo amico Ricardo Falco a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una ragazza: quest'ultima nel 2013 aveva 23 anni. Come riportano i media brasiliani, Robinho non rischia il carcere nel suo paese.

Robson de Souza Santos, detto Robinho, è stato condannato in via definitiva per il reato di stupro di gruppo avvenuto nove anni fa a Milano. La sentenza lo riconosce colpevole: dovrà scontare perciò la pena di 9 anni di reclusione. Insieme a lui è stato condannato anche l'amico Ricardo Falco, coinvolto nella violenza sessuale: i due avevano sempre negato di aver commesso il reato e i loro legali hanno più volte ribadito il fatto che non ci fossero prove a sufficienza per non ritenere il loro rapporto con la vittima, una donna albanese, non consensiente. Uno degli avvocati dell'ex calciatore del Milan ha commentato oggi il caso definendolo come "viziato" e reputando il suo assistito "vittima di un massacro da parte dei media".

La nuova fase del procedimento si concentrerà ora sull'estradizione del condannato: la costituzione brasiliana infatti impedisce l'estradizione dei suoi cittadini nei Paesi in cui questi hanno commesso un reato ma, secondo la legge sull'immigrazione brasiliana (13.445/17), le autorità italiane possono comunque chiedere alla Corte Superiore di Giustizia del Brasile l'esecuzione della sentenza. La vicenda avvenne nel gennaio del 2013 in una discoteca milanese: condannato in primo grado con l'amico Falco nel 2017, Robinho al tempo giocava all'Atletico MG. Nel 2020, poco prima della sentenza in secondo grado, erano state poi pubblicate delle intercettazioni shock che inchiodavano i due e, a causa delle quali, Robinho era stato scaricato dal Santos con il quale era allora tesserato.