Tratta in salvo la ragazzina caduta nella Grotta della poesia

Lunedì 16 Luglio 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 20:23

Tratta in salvo la ragazzina che era precipitata nella Grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, marina di Melendugno. Tragedia sfiorata nella Grotta della poesia verso le 17, quando una ragazzina belga di 13 anni si trovava nella località balneare per provare l'ebbrezza dei tuffi dalla piscina che lei aveva ammirato su un giornale. La ragazzina, che si trova in vacanza nel Salento con i genitori, quindi aveva deciso di trascorrere a Roca una giornata.Lei stessa ha raccontato ai soccorritori di essere scivolata mentre si tuffava e di essere rimasta incastrata tra le rocce. I primi a dare l'allarme sono stati i bagnanti, impossibilitati ad aiutare la 13enne visibilmente spaventata. Sul posto sono così giunti i soccorso: 188 e Guardia costiera. La ragazzina è stata estratta con l'idromoto del 118 dai soccorritori acquatici della Società nazionale di salvamento.La piccola turista è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio leccese, ma non si trova in pericolo di vita: ha riportato qualche contusioni e diverse escoriazioni soprattutto alle gambe.