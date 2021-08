Alpinista primo di cordata vola per 20 metri sulla Marmolada

ROCCA PIETORE - Un alpinista francese primo di cordata, volato sulla Via Excalibur, parete sud della Marmolada. Lo scalatore si trovava sul primo tiro, era caduto, una protezione non aveva tenuto facendolo arrivare alla base della via venti metri più in basso, sullo zoccolo sottostante. Il compagno aveva dato l'allarme. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore: sono stati calati con un verricello di 20 metri equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno assicurato alla roccia l'infortunato e gli hanno prestato le prime cure per probabili traumi al bacino, cranico e alla caviglia. Una volta imbarellato, l'alpinista è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Treviso.