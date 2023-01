Roccaraso, mattinata di paura sulle piste: bimba smarrita e trovata, bimbo si ferisce alla spalla

ROCCARASO - Mattinata di paura sugli impianti da sci di Roccaraso. Una bambina si era smarrita e poi fortunatamente è stata ritrovata. Un bimbo, invece, è caduto e ha riportato un trauma alla spalla da valutare.

Nel primo caso la bimba si è persa: su Facebook i gestori della stazione hanno lanciato un appello a segnalarne la presenza, allarme che poi è rientrato visto che la piccola è stata ritrovata.

Per quanto riguarda l'incidente, invece, al momento si sa solo che un bambino è caduto mentre sciava ed è stato soccorso: dovrà essere trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.