Rocco Casalino, la denuncia contro la ditta dei lavori: «Mi chiedevano soldi per una casa mai ristrutturata»

La denuncia di truffa di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, arriva in tribunale. Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle, la Lv Ristrutturazioni & costruzioni, che si stava occupando di ristrutturare un appartamento in zona piazza del Popolo, chiedeva soldi invitando a effettuare bonifici per portare avanti i lavori. Lavori che però non sono mai stati portati avanti.

La denuncia di Casalino

Nei documenti depositati, riporta il Corriere della Sera, Casalino spiega di aver effettuato cinque bonifici: il primo il 15 maggio del 2023 e l’ultimo il 26 luglio per un totale di 41 mila euro più Iva. Il caso dell'ex portavoce di Conte non sarebbe isolato. In modus operandi sarebbe sempre lo stesso: al cliente viene chiesto di saldare rapidamente il conto per procedere con i lavori, oppure vengono sollevate questioni in grado di far aumentare il costo. Il giornalista si è fidato di Dante e Valerio Lucini, i titolari dell'impresa, apparsi anche in tv nella trasmissione Family Food Fight. «Ho trovato il nome della Lv su ProntoPro, il loro preventivo era più o meno in linea con quello di altre ditte e data anche la loro “celebrità” (la figlia di Dante, Giorgia, è una influencer ed ex tronisti di Uomini e Donne, ndr) mi ero affidato a loro.

Poi hanno usato loro il mio nome per farsi pubblicità», ha detto Casalino.

I lavori mai conclusi

A settembre, quando è rientrato dalle ferie, ha scoperto che quei lavori non erano mai stati portati a termine: la casa era ancora un cantiere nelle fasi iniziali. «Erano state completate solo le demolizioni ed erano state fatte le cosiddette tracce per gli impianti». Casalino poi si è rivolto a un’altra ditta che ha portato a termine i lavori.