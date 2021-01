Rocco muore di covid a 53 anni, la moglie: «Un mese di agonia, l'ho visto l'ultima volta in videochiamata»

Covid, Rocco muore a 53 anni, la moglie: «Un mese di agonia, l'ho visto l'ultima volta in videochiamata». Rocco Panico a Cittadella nel padovano viveva con la moglie Amelia Lolato.

Il destino li aveva fatti incontrare in discoteca 32 anni fa. Poi 28 anni di matrimonio. Un grande amore spezzato dal Coronavirus. Dopo un mese in terapia intensiva, intubato, non c'è stato nulla da fare per Rocco Panico, 53 anni, originario di Andrano, in provincia di Lecce, ma residente da tanti anni a Cittadella (Padova) dove aveva creato la sua famiglia e con tanti sacrifici aveva costruito la sua casa con Amelia Lolato, 55 anni, operatrice socio sanitaria nell'ospedale di Cittadella. Rocco da 18 anni era operaio nel cittadellese.

