Lunedì 24 Giugno 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna apparentemente insospettabile che andava a fare razzia di profumi in molti negozi di Roma con una borsa schermata, dopo essere stata notata in uno store della Galleria Commerciale Porta di Roma intenta a sottrarre alcuni profumi di ingente valore occultandoli nella borsa, è stata prontamente fermata dal personale della vigilanza del Centro Commerciale che in sinergia con il Commissariato di Polizia di Fidene-Serpentara ha provveduto a consegnarla alla Volante intervenuta in pochi minuti sul posto. Per lei è scattato l’arresto. Ancora una volta la sicurezza di Porta di Roma ha dimostrato un livello di efficienza, di gestione e operativo del personale impiegato unici nel contesto. Sfortunatamente la donna è andata nel luogo sbagliato per commettere un reato del genere.