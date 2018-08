Roma, accoltellò a morte clochard a piazza Repubblica: arrestato 30enne romeno

È stato arrestato l'autore dell'omicidio di un clochard, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno a Roma, sotto i portici di piazza della Repubblica. In mattinata la polizia di stato ha arrestato un romeno di 30 anni, anche lui in Italia senza fissa dimora, a Lucera, nel foggiano. L'uomo è stato bloccato mentre si recava a lavorare presso un terreno agricolo. La vittima, identificata come Ion Creanga romeno di 31 anni, in Italia senza fissa dimora, era stato trovato esanime in terra, presentando una ferita di arma da taglio all'addome. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile e dal Commissariato del «Viminale», quella notte il Creanga aveva avuto una lite con un altro clochard, scaturita per futili motivi, al termine della quale questi lo aveva ferito mortalmente con un coltello, facendo poi perdere le proprie tracce.



Dalla ricostruzione dei fatti sono emersi elementi che hanno consentito di individuare quale responsabile dell'omicidio il cittadino romeno B.S.G., di 30 anni, anch'egli in Italia senza fissa dimora, nei cui confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Le indagini sono poi proseguite senza sosta al fine di localizzare l'autore dell'omicidio, poiché dalle stesse è emerso che aveva abbandonato la capitale subito dopo i fatti. Nelle prime ore della mattinata è stato localizzato e tratto in arresto.

Sabato 18 Agosto 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA