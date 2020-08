Roma, accoltellato mentre versa i soldi al bancomat: caccia all'aggressore

Sopreso alle spalle, mentre era al bancomat e accoltellato. È racconto choc dei testimoni su quanto avvenuto allo sportello dell'istituto San Paolo, al civico 917 di via Cassia, altezza Grossa Rossa, Roma. L'uomo ferito con un coltello da cucina dal rapinatore stava versando i soldi allo sportello ed è stato prima minacciato, poi ferito. L'agguato ieri intorno alle 12.30 con la vittima che non sarebbe in gravi condizioni e per le medicazioni del caso è stata portata all'ospedale San Pietro.

Milano, uomo accoltellato nella notte dopo lite in strada: è grave

Sanguinante l'uomo è stato abbandonato sul posto dal bandito che è sparito senza portare via il denaro. Gli agenti della Scientifica sono al lavoro, tra gli altri, sugli impianti di videosorveglianza della zona, non solo della filiale, ma anche dei negozi vicini. L'arma è stata sequestrata.

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA