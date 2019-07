Roma, acido dal soffitto della metro A: uomo ustionato alla stazione Spagna

Roma, incendio choc ad un bus Atac: circolava sulle strade da 14 anni

Bus Atac in fiamme a Roma in via Palmiro Togliatti

Venerdì 5 Luglio 2019, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 13:02

Un uomo è rimasto ustionato da uncaduto dal soffitto delladiÈ accaduto due giorni fa nella Il Messaggero.it ha ricostruito meglio la vicenda., 62 anni, ex ristoratore e un passato come attore, dopo essersi seduto su uno dei sedili rigidi in attesa del treno, ha denunciato di essersi bagnato con del liquido e di avere subito avvertito un «dolore atroce».Si è alzato dalla sedia e ha capito che qualcosa non andava. «I glutei mi bruciavano in maniera fortissima, lancinante. Mi veniva da strapparmi di dosso i vestiti, sentivo la pelle che a contatto con i pantaloni del completo friggeva», ha dichiarato.L'uomo, che aveva la tasca del pantalone completamente lacerata per l'ustione, ha anche subito un furto: «Mi sono caduti a terra carte di credito, documenti... ho visto una ragazzina dai tratti rom che si è chinata per aiutarmi, lì per lì l'ho pure ringraziata ma dopo mi sono accorto che mi erano spariti i contanti, circa 400 euro. Così più tardi ho pensato addirittura che quel liquido corrosivo, i pantaloni strappati, il portafoglio che casca, fosse il frutto di un pericolosissimo stratagemma escogitato per depredare turisti e pendolari sulla metro».Una volta tornato a casa, il 62enne si è accorto di avere i glutei arrossati e bruciati ed è tornato nella stazione Spagna «per controllare meglio». «C'era ancora del liquido, con attenzione l'ho pulito e ho prelevato un campione, quindi sono andato in ospedale e dai carabinieri per la denuncia», ha spiegato l'uomo. Al pronto soccorso del S. Spirito i medici sono stati categorici: «Se a contatto con quell'acido ci fosse stato un bambino, la sua pelle sottile sarebbe stata divorata fino all'osso».Il referto parla di «ustione nella regione glutea dopo contatto con sostanza caustica non nota», la prognosi è di 10 giorni e una sfilza di medicazioni in ambulatorio. «La mia mente è andata subito a quelle mamme che, di solito, per fare stare buoni i bambini aspettando il treno, li fanno sedere e ho rabbrividito», ha detto il 62enne. E in effetti al pronto soccorso del S. Spirito i medici hanno spiegato che «se a contatto con quell'acido ci fosse stato un bambino, la sua pelle sottile sarebbe stata divorata fino all'osso».Saranno interrogati i tecnici dell'Atac per valutare l'accaduto e la reale correlazione con le ustioni riportate dal ristoratore. Sono stati anche sequestrati gli slip indossati dall'uomo e corrosi dalla sostanza sospetta.