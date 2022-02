Omicidio all'alba ad Acilia. Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola. La vittima, sulla quarantina, dovrebbe essere di zona. A quanto pare l'uomo era appena uscito di casa. I carabinieri arrivati sul posto hanno delimitato la zona.