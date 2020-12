Roma, affittano casa vacanze in centro per organizzare un party: multati 11 romani

Pera ggirare i divieti hanno affittato una casa vacanze nel cuore di Roma per organizzare una mega festa in piena emergenza Coronavirus e in pieno coprifuoco. A interrompere la serata, poco prima della mezzanotte di ieri, sono stati i carabinieri di piazza Farnese chiamati da alcuni inquilini del palazzo in via San Nicola Dé Cesarini, nella zona di largo Argentina. All'interno dell'appartamento undici romani, sette uomini e quattro donne tra i 26 e 44 anni sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19.

Festa abusiva a Barletta, avevano allestito una discoteca in casa: multe da 400 euro a dieci ragazzi

