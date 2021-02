Roma, agguato in strada tra i bimbi che vanno a scuola: 4 colpi di pistola contro un pregiudicato. Indaga la polizia

Terrore stamattina in via Gentile a Torre Spaccata. Due sicari a bordo di uno scooter, caschi integrali in testa, hanno sparato 4 colpi di pistola contro un pregiudicato di 40 anni che camminava in strada. Due dei proiettili sono andati a segno ferendolo alla gamba sinistra.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi allibiti dei residenti e delle mamme che uscivano di casa per portare i bambini a scuola. I fuggitivi hanno abbandonato il motorino poco distante, proseguendo la fuga probabilmente in auto. Il 40enne è stato portato in ospedale. Indaga la polizia.

Ultimo aggiornamento: 10:56

