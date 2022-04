Roma, albero colpito da un fulmine cade su due donne a Villa Borghese: entrambe ferite, una in codice rosso

Un albero è caduto verso le 16 in viale Fiorello La Guardia a Villa Borghese, colpendo due donne che in quel momento stavano alla fermata dell'autobus. Una 47enne di nazionalità croata è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre un'altra è stata medicata sul posto. Sul posto pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell'area da parte degli agenti, che sono tuttora sul luogo per gli accertamenti del caso.

Colpito da un fulmine

Un fulmine, a quanto si appreso, avrebbe colpito l' albero che in parte si è spezzato ed è poi caduto su un altro albero. Il ferimento delle due donne è avvenuto alla fermata dell'autobus. La 47enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Il diluvio improvviso

Un abbaglio improvviso, poi il boato, infine il diluvio. Dopo la grandinata di questa mattina intorno alle 16 Roma si è ritrovata alle prese con il maltempo. Un grosso fulmine ha illuminato il cielo grigio della città. Ne è seguito un tuono potentissimo che ha dato il via a un forte acquazzone.