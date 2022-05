Roma, ambulanza si ribalta dopo uno scontro con un fuoristrada: tre feriti

Roma, ambulanza si ribalta dopo uno scontro con un'auto. E' successo nel pomeriggio intorno alle 17.30 in via Togliatti, all'altezza di via dei Meli. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dopo lo scontro con l'auto, un fuoristrada, il mezzo di soccorso a seguito dell’urto si è ribaltato, abbattendo due paline semaforiche e un palo della luce. Tre i feriti, una donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni trasportati per accertamenti al Policlinico Tor Vergata. Nessuno di questi era a bordo dell’ambulanza.