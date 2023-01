Scontri anarchici Roma, ferito un agente e fermato un manifestante. Traffico in tilt e giovani asserragliati nei bar

Scontri durante la manifestazione degli anarchici in piazza Trilussa, a Roma. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che presiedevano la piazza e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. I blindati sono stati colpiti più volte e ci sono stati lanci di bottiglie e di fumogeni. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa. I manifestanti hanno continuato a intonare cori di solidarietà verso Alfredo Cospito e contro il 41 bis.

Si sono verificati lanci di sedie, di tavoli, di bottiglie e di cestini dei rifiuti verso le forze dell'ordine. Un gruppo di anarchici ha rovesciato diversi vasi di piante in mezzo alla strada. Giovani della movida si sono asserragliati all'interno dei bar a Piazza Trilussa. In questo momento si registrano forti disagi per la circolazione sul Lungotevere, da San Pietro fino a Ponte Sisto.

I manifestanti, in tutto circa 150, stanno ora defluendo. La manifestazione non era preavvisata.

Scontri anarchici Roma, fermato un manifestante

Un manifestante è stato fermato dalla digos di Roma nel corso degli scontri a Trastevere tra anarchici e forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in questura per essere identificato.