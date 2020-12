Roma, maxi-assembramenti all'Eur: 3.000 ragazzi radunati, all'arrivo dei carabinieri la grande fuga

Sul Covid molti giovani continuano a far finta di nulla. E così si sono verificati maxi assembramenti ieri sera all'Eur, nel quadrante sud di Roma. Segnalati circa tremila ragazzi radunati in strade limitrofe della zona, abitualmente luoghi di ritrovo della movida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

APPROFONDIMENTI ALCAMO Festa di compleanno in villa con 13 persone, i carabinieri arrivano... L'INCHIESTA Il trapper gira un video con i Casamonica e i Di Silvio: indaga la... ROMA Roma, ponte dell'Immacolata: megastore e mercati chiusi fino...

Roma, maxi-rissa tra 400 giovani al Pincio: molti senza mascherine, tensione e carabinieri. Video sui social

Covid Roma, 200 giovani a piazza delle Muse (senza mascherina e distanziamento): tutti multati

Secondo quanto si è appreso, erano circa 500 le persone in viale Europa, duemila nella vicina piazza Santi Pietro e Paolo e mille al Quadrato della Concordia. All'arrivo dei carabinieri i ragazzi assembrati in strada si sono dispersi nelle vie limitrofe, dandosi alla fuga.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA