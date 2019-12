Roma, autista Atac sveglia un passeggero al capolinea: lui lo prende a pugni in faccia

L’aggressione ai danni di un autista di un bus Atac avvenuta questa notte è inaccettabile. Il responsabile è stato rintracciato e denunciato. Auguro all’autista una rapida ripresa e ringrazio tutti i conducenti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con responsabilità e impegno. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 4, 2019

Sveglia un passeggero al capolinea e lui lo prende a pugni in faccia. Nuova. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23 sul bus della linea 993 fermo al capolinea di Circonvallazione Cornelia, quando un 18enne straniero regolare sul territorio, che dormiva sul bus,. L'autista è stato soccorso dal 118, mentre il giovane è stato bloccato e denunciato dai poliziotti delle volanti per minacce e lesioni aggravate. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Primavalle.«L’aggressione ai danni di un autista di un bus Atac avvenuta questa notte è inaccettabile - ha scritto in un tweet la sindaca di Roma- Il responsabile è stato rintracciato e denunciato. Auguro all’autista una rapida ripresa e ringrazio tutti i conducenti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con responsabilità e impegno».