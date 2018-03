Roma, perde controllo dell'auto e si schianta contro albero: morto 19enne, grave ragazza di 18 anni

Grave incidente, ieri sera intorno alle 22.30, in via Tor Bella Monaca a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, il conducente di una Nissan Qashqai, Matteo Berlenghini di 19 anni ha perso il controllo dell'auto e ha terminato la sua corsa contro un pino.



Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata ma per lui non c'è stato niente da fare: è morto poco dopo. Grave anche la ragazza di 18 anni che viaggiava accanto a lui, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso dal 118 in ospedale. La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento.



Tra le ipotesi che a causare l'incidente possa essere stata l'alta velocità.

Venerdì 2 Marzo 2018, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 12:42

