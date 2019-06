Roma, con l'auto giù per la scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese

scalinata Bruno Zevi", che collega la passeggiata pedonale di Villa Borghese al viale delle Belle Arti e alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea, a Roma. Una scena da film che ha letteralmente choccato le persone presenti. Peccato che non si trattava di un inseguimento al cardiopalma in stile James Bond a suon di effetti speciali. Tutto vero, pura realtà. E' successo stamattina, come testimoniano le immagini del video girato dai presenti. Scene di ordinaria follia nella Capitale. Bruno Zevi", che collega la passeggiata pedonale dial viale delle Belle Arti e alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea, a. Una scena da film che ha letteralmente choccato le persone presenti. Peccato che non si trattava di un inseguimento al cardiopalma in stile James Bond a suon di effetti speciali. Tutto vero, pura realtà. E' successo stamattina, come testimoniano le immagini del video girato dai presenti. Scene di ordinaria follia nella Capitale.

A chi gli chiedeva di fermarsi, l'uomo, senza il minimo scrupolo, ha risposto appunto ingranando la marcia:





IL PRECEDENTE



E la Panda, manco a dirlo, è passata accanto a loro. al 1911, al progetto dell’Esposizione Universale che ridisegnò tutta l'area di Valle Giulia, con la firma dell’architetto Cesare Bazzani. A lui si devono anche le due fontane gemelle che puntellano la scalinata panoramica, ornate da tartarughe.IL PRECEDENTE Roma, auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti E la Panda, manco a dirlo, è passata accanto a loro.

Lunedì 3 Giugno 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho fretta e la strada è bloccata». Una spiegazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, tra l'incredulità e la rabbia. E così, un uomo al volante della suaPanda 4x4 ha pensato bene di scendere - nel vero senso della parola - lungo la "«Ho fretta e di lì non si passa». Da non credere. Eppure siamo in un punto monumentale: la Scalea dedicata al famoso architetto e urbanista è un bene vincolato, che giganteggia speculare alla scalinata d'ingresso del grande museo statale. RisalePerchè l'uomo avrebbe scelto di guidare lungo i secolari gradini? Perché a suo dire un'altra macchina stava facendo manovra lungo la strada carrabile (via Valmichi) e bloccava il passaggio. E aveva troppa fretta per aspettare. E via giù sui gradini. Che problema c'è?