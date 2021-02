Roma, autobus Atac prende fuoco sul Gra. «Mezzo in servizio da 20 anni»

Un altro bus a fuoco a Roma. Mentre viaggiava lungo sul Gra, giunta all'altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca, su una vettura fuori servizio si è sviluppato un incendio.Sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo riferisce Atac evidenziando che non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura era in servizio da quasi 20 anni. Il bus andato in fiamme sul Grande Raccordo Anulare, è il secondo del weekend, il quarto dall'inizio dell'anno. Venerdì 26 febbraio un bus ha preso fuoco sulla Tuscolana.

Ultimo aggiornamento: 09:10

