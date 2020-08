Roma, due autobus Atac si incendiano in poche ore a viale Regina Margherita e all'Esquilino

Triste record per l'azienda dei trasporti Atac. Dopo l'incendio che ha avvolto una vettura nel primo pomeriggio a viale Regina Margherita, è seguito un altro incendio che ha distrutto un altro autobus. Questa volta il rogo, per cause accidentali è avvenuto intorno alle 16.40 a piazzale Sisto V, alle spalle di piazza Vittorio, all'Esquilino.

Roma, un altro bus Atac in fiamme: paura a viale Regina Margherita, il mezzo aveva 15 anni

Roma, mancano 200 bus per il rientro a scuola: torna l'ipotesi dei privati

Le fiamme anche in questo caso si sono sviluppate dal motore e in modo veloce si sono propagate per tutta la vettura che è stata avvolta dal fuoco. In questo caso c'è stato anche apprensione per 5 passeggeri che l'autista ha aiutato a scendere mentre crepitava l'incendio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. E' rimasta la carcassa fumante della vettura Atac. Non si sono registrati nè intossicati nè feriti.



Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA