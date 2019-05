Domenica 5 Maggio 2019, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 15:39

Tragedia scampata alla Balduina a. Un incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, al secondo piano di un palazzo. In casa c'era una coppia di 70enni. L'uomo è ustionato grave e si trova in codice rosso al Gemelli, la donna è in codice giallo.Moglie e marito sono stati salvati da un ragazzo di 21 anni che si è accorto delle fiamme e, trattenendo il respiro e levandosi la maglia, è riuscito a entrare nell'appartamento portandoli in salvo. Pochi secondi dopo all'interno della casa è scoppiata una bombola d'ossigeno che veniva utilizzata dall'uomo malato. Sulle cause del rogo indaga la polizia.