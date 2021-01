Barbecue abusivo nel garage. Ma fumo allerta i condomini: 5 filippini denunciati

Roma, barbecue abusivo nel garage. Hanno allestito un forno artigianale all'interno dei locali di un'autorimessa privata ma i fumi propagati hanno invaso lo stabile sovrastante allertando i condomini che hanno chiamato il 112.

È accaduto ieri pomeriggio, in via Carlo Perrier, zona Monti Tiburtini, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero 5 cittadini delle Filippine, di età compresa tra i 38 e i 57 anni. Era ora di pranzo quando alcuni abitanti del condominio si sono allarmati per una fitta presenza di fumo nell'androne e sui pianerottoli e hanno contattato il 112.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti constatando che il fumo si propagava da alcune condutture che provenivano dai locali sottostanti dove è presente l'autorimessa. Entrati per verificare, i militari hanno sorpreso i cinque intenti a cucinare su un barbecue. A seguito del rilevamento, da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto, dell'alta presenza di monossido di carbonio, i carabinieri hanno sequestrato il manufatto e hanno denunciato i cinque. L'area è stata poi bonificata, per fortuna senza conseguenze di salute per alcuno.

