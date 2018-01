Roma, blitz contro clan Spada a Ostia: 32 arresti. L'accusa è associazione mafiosa

Roberto Spada(figura di vertice del clan che prese a testate il giornalista della trasmissione di Rai 2 Nemo nessuno escluso, Daniele Piervincenzi).



Roberto Spada, rinviato a giudizio nei giorni scorsi proprio per quell'episodio, è attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo (Udine).

Nei confronti dei soggetti arrestati nell'operazione contro il clan Spada ad Ostia la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Capi e affiliati sono ritenuti «responsabili, tra l'altro, di aver costituito, promosso e fatto parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso sul territorio laziale» ed in particolare ad Ostia.

Giovedì 25 Gennaio 2018, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 12:43

Il blitz è partito quando ancora era buio: 32 ordinanze di custodia cautelare che decapitano il clan Spada di Ostia.. L''operazione, eseguita dagli agenti della squadra mobile di Roma e dai carabinieri del comando provinciale è stata disposta dalla Dda di Roma, guidata dall'aggiunto Michele Prestipino.Tra i destinatari dei provvedimenti dei pm Mario Palazzi e Ilaria Calò, nei quali si contesta anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ci sono anche Carmine e