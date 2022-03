Roma, bomba carta contro la casa dell'ex e auto incendiata: arrestata una 51enne e il suo complice di 21 anni

Hanno gettato una bomba carta sul terrazzo del loro appartamento e bruciato le due macchine. Cosi una 51enne, che non aveva accettato la fine di una relazione, aiutata dal suo fidanzato 21enne, ha voluto "punire" il suo ex compagno che aveva deciso per una vita nuova insieme ad un'altra donna.

Dopo una complessa attività investigativa, gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Roma e richieste dalla Procura Capitolina, nei confronti di una donna di 51 anni e di un uomo di 21 anni, accusati in concorso tra loro, dei reati di atti persecutori, danneggiamento aggravato, ai danni dell'ex compagno della donna e dell'attuale fidanzata. Il 21enne, autore materiale, è stato, inoltre, accusato di estorsione ai danni della medesima vittima.

Le molestie e le minacce da parte della donna nei confronti dell'ex compagno erano cominciate nell'aprile 2019, poiché quest'ultima non accettava la fine della loro relazione, ritenendo che la motivazione fosse da ravvisare nel nuovo rapporto intrapreso dallo stesso. L'attività di indagine è scattata a seguito della denuncia da parte delle vittime circa l'incendio delle proprie autovetture, seguito dall'esplosione di una bomba carta sul terrazzo dell'appartamento in via Suverato.

La svolta, tuttavia, c'è stata quando il 21enne ha estorto denaro alla vittima contattata telefonicamente, asserendo che avrebbe potuto incastrare il mandante di tali condotte dietro il pagamento di una somma di denaro. Da un breve messaggio vocale fatto recapitare alla vittima, quest'ultima ha riconosciuto la voce dell'ex compagna e le indagini condotte dai poliziotti, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso così di rintracciare l'estorsore, altamente indiziato delle condotte criminose ai danni della coppia.