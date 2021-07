Roma, boutique del falso in un appartamento: trovati oltre 600 articoli contraffatti, denunciata una 47enne

Il diavolo veste Prada, anche se taroccato. Irresistibile la smania di possedere una Gucci, una Fendi, una Hermès, Chanel, Bottega Veneta o Balenciaga. Se poi al prezzo di una se ne possono avere tre, quattro, cinque, di borse, di modelli e colori differenti, allora non è più una tentazione ma un visibilio. Nemmeno se non sono autentiche (o semplicemente si ha il sospetto e allora meglio non farsi tante domande per non perdere l'occasione),...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati