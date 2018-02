Donna travolta e uccisa da bus Atac: trascinata alla fermata per 30 metri

Gravissimo incidente a Roma, nei pressi di una fermata bus vicino piazza Risorgimento. Un uomo è morto dopo essere finito sotto le ruote di un autobus della linea 590. Ancora da accertare la dinamica. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale. Sarebbero in arrivo anche i vigili del fuoco.

Sabato 24 Febbraio 2018, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 23:10

L'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto all'inizio della corsia di fermata dell'autobus e trascinato per circa 15 metri: il conducente del bus non si è accorto di nulla. Ora è in stato di choc all'ospedale Santo Spirito. Il cadavere della vittima, che non è stata ancora identificata, è stato letteralmente smembrato.