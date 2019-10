Roma, bus contro un albero su via Cassia: 35 persone ferite. Autista in stato confusionale

Roma

#ATAC prime foto dello schianto di un bus poco dopo le 9 sulla Cassia, (altezza Via Oriolo).

Il bus era in servizio sulla linea 301. Si registrano diversi feriti. Ambulanze sul posto#UltimOra #Roma pic.twitter.com/t3uQynXxMC — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) October 16, 2019

#Roma #16Ottobre 9:10, incidente a un autobus del trasporto pubblico locale sulla via Cassia all’altezza del civico 481. Per cause da accertare, il mezzo è finito contro un albero: alcune persone sono rimaste ferite, #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/jst1lnHiVp — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 16, 2019

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 11:27

Un. È accaduto poco dopo le 9, all'incrocio con via Oriolo. Secondo una prima stima dell'Ares 118 intervenuto sul posto con 8 ambulanze ci sarebbero. In particolare tre feriti in codice giallo e uno in codice rosso sono stati trasportati al Gemelli, uno in codice giallo e due in codice rosso al Villa San Pietro, uno in codice giallo e uno in rosso al San Filippo Neri, uno in codice rosso al Sant'Andrea, uno in codice giallo al Santo Spirito, uno in codice giallo all'Umberto I e due in codice giallo all'Isola Tiberina.Il 118 precisa che i pazienti a cui è stato assegnato il codice rosso sono quelli che si trovavano nella parte anteriore del bus ma non corrono pericolo di vita e non hanno compromissione di parametri vitali.interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone». Lo riferisce Atac in una nota precisando che «l'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti».L'assessore alla Mobilità di Roma Pietro Calabrese «si è attivato sin da subito e ha chiesto ad Atac aggiornamenti costanti sull'evolversi della situazione e dettagli su quanto accaduto in via Cassia in seguito all'incidente che ha visto coinvolto un autobus». Lo riferisce l'assessorato sottolineando come «la prima preoccupazione» sia «dare la massima assistenza possibile alle persone coinvolte».