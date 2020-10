Roma, altro bus in fiamme: tre esplosioni e una colonna di fumo a piazza Pio XI

Tre esplosioni, prima che l'autobus prendesse fuoco definitivamente, alzando sopra di se una folta coltre di fumo nero. Ennesimo bus avvolto dalle fiamme a Roma, questa volta a piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio. Il mezzo Atac nel momento in cui è andato a fuoco, intorno alle 12, era vuoto, mentre i primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia Locale. Paura per uno di loro che, secondo quanto si apprende dal racconto di alcuni testimoni, nel corso delle operazioni si è avvicinato molto al rogo rischiando di rimanere ferito. Gli agenti, infatti, hanno aiutato l'autista a far scendere i passeggeri dal mezzo e successivamente si sono dedicati al ripristino della regolare viabilità nella zona.

Accorato il tono dei cittadini presenti che con i telefonini hanno ripreso la scena: «Abbiamo sentito un botto, poi ci siamo girati e ci siamo accorti del fumo intorno al bus». Il mezzo della linea 881 attraversa la Capitale tra Avanzini e il quartiere Paola. Per domare l'incendio necessario l'intervento dei vigili del fuoco, durato circa trenta minuti. Sul posto sono giunti tre mezzi, tra cui un'autobotte proveniente dalla sede di Nomentano. La zona è stata interdetta al traffico e non risulterebbero feriti. «L'autobus, si apprende da Atac - era in servizio da oltre quindici anni. Nessun problema si è riscontrato per le persone».

Roma, aggressione sul bus: autista dell'Atac picchiato al capolinea a Centocelle, 2 aggressori in fuga

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA