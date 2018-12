Un bus che trasporta passeggeri all'aeroporto ha travolto e ucciso un ciclista a Roma, in pieno centro. È successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5.45: la vittima è un uomo di 60 anni e l'incidente è avvenuto all'angolo in viale Manzoni, all'angolo con via Merulana.

Sul posto per i rilievi la polizia locale del I Gruppo Prati, che sta cercando di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Alla guida del pullman c'era un italiano di 61 anni, quasi coetaneo del ciclista morto.

Giovedì 6 Dicembre 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 12:28

