Roma, cadavere di una donna ritrovato in un campo di grano alla Muratella

Il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto, nella tarda mattinata di oggi, in un campo di grano nella zona Muratella nei pressi del Parco de Medici a Roma. Il macabro rinvenimento è stato fatto da un operaio che lavora il terreno per conto del proprietario e che ha immediatamente lanciato l'Allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di polizia San Paolo.

