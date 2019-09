Roma, trovato cadavere davanti al centro commerciale: è di una donna scomparsa nei giorni scorsi

Giovedì 19 Settembre 2019, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc al centro commerciale. Questa mattina i negozianti dello shopping-center Unico di Ponte di Nona hanno ritrovato un corpo senza vita in via Don Primo Mazzolari a pochi passi dall'ingresso del discount. Sul posto i carabinieri di Tivoli. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe appartenere ad, donna di 89 anni scomparsa dalla zona sei giorni fa. La famiglia aveva richiesto aiuto anche alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto? per provare a rintracciarla e i carabinieri erano intervenuti con l'aiuto dei cani molecolari finora senza ottenere risultati. L'anziana signora aveva problemi di deambulazione ed era stata avvistata l'ultima volta in via Riserva Nuova e in via Fosso Scilicino. Si era recata in un'edicola a comprare delle riviste. Le telecamere della zona confermano la ricostruzione fatta dai familiari del percorso che la donna avrebbe effettuato prima di scomparire nel nulla: una sosta al bar dopo essere passata dal medico e poi più nulla. Buio totale.