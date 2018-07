Roma, falso allarme bomba sotto il Campidoglio: strada riaperta

A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in strada davanti a una fermata dell'autobus. Il trolley è stato notato alla fermata degli autobus di via del Teatro Marcello, lato Anagrafe.

Mercoledì 4 Luglio 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 14:33

Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico.