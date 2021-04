Carabiniere spara e ferisce la moglie, poi si uccide: choc a Marino, la donna è gravissima

Tentato omicidio e poi suicidio a Marino, vicino Roma. Un carabiniere di 56 anni ha sparato alla moglie di 49. In tutto il militare, nel loro appartamento in via Costa Caselle, ha esploso 4 colpi di pistola, colpendo la donna in diverse parti del corpo. La moglie ha tentato di scappare raggiungendo il terrazzo dove è caduta sul pavimento. Il carabiniere è quindi rientrato nel salotto e si è puntato l'arma al cuore togliendosi la vitta. La donna, inizialmente soccorsa dai vigili e quindi da un equipaggio del 118 di Frattocchie, è stata poi trasportata all'ospedale San Camillo di Roma con l'elisoccorso (Foto di Luciano Sciurba) atterrato al campo sportivo di Marino. E' gravissima. Per i rilievi sono in intervenuti gli agenti del commissariato di Marino e la polizia scientifica. Non si conoscono i motivi del gesto. Il militare che ha compiuto il gesto lavorava al dipartimento anti-droga all'Anagnina.

