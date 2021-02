Roma, folla in centro: la polizia chiude via del Corso. Raggi: «Rispettare regole, non vanifichiamo sforzi»

Il primo fine settimana da zona gialla ha fatto il pienone di gente. Il centro storico è stato preso d'assalto con scene di folla e assembramenti a via del Corso e Tridente. La polizia locale sta effettuando chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Si tratta di chiusure temporanee "stop & go" effettuate in vari punti della strada tra cui largo Goldoni.

L'appello della Raggi

«Invito tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l'emergenza non è finita, continuiamo ad essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. #NonAbbassiamoLaGuardia». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi nel giorno in cui tanti romani, complice il bel tempo si sono riversati fuori casa, tra parchi, lungomare e ristoranti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Invito tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l’emergenza non è finita, continuiamo ad essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. <a href="https://twitter.com/hashtag/NonAbbassiamoLaGuardia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NonAbbassiamoLaGuardia</a></p>— Virginia Raggi (@virginiaraggi) <a href="https://twitter.com/virginiaraggi/status/1358101982729412612?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

