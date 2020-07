Roma, chiuso un negozio di ottica a Torpignattara: tre persone positive, è un focolaio familiare

Tutti positivi in negozio: per questo è stato chiuso l'attività di ottico a gestione familiare a Torpignattara. Ora, spiegano gli esperti dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, è in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2. Un altro caso riguarda una donna positiva che ha partorito in sicurezza al policlinico Casilino, e che ora è stata trasferita al Covid center del policlinico Gemelli. Madre e figlio, assicurano i medici, sono in buone condizioni di salute. La donna era asintomatica, la sua positività è stata individuata grazie ai test resi obbligatori come da disposizione della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 13:44

