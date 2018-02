«Siti chiusi "ha" causa della neve»: l'avviso con sfondone grammaticale della Soprintendenza

Quando si dice la comunicazione in fretta e furia per la "cultura in bianco". Altro errore, ma stavolta non grammaticale ma più in termini di refuso, è accaduto al Tribunale di Roma con il cartello affisso sul portone "Tribunale Ordianrio di Roma".

causa della forte nevicata avvenuta nelle prime ore della giornata a Roma, anche le Terme di Caracalla oggi resteranno chiuse al pubblico, come avvisa la Soprintendenza archeologica statale di Roma. Il normale orario di visita sarà ripreso al più presto possibile.



Anche sotto il manto candido Ostia Antica è bellissima; ma passeggiare sul ghiaccio e sotto alberi carichi di neve può presentare rischi. La direzione del parco archeologico ha pertanto disposto la chiusura al pubblico di Ostia antica per il 27 febbraio 2018.

Chiudono anche le Terme di Caracalla ma la neve sembra "congelare" anche la grammatica negli uffici della Soprintendenza di Roma. Come si legge nella nota di servizio inviata dall'ufficio comunicazione della Soprintendenza speciale di Roma: «Ha causa della forte nevicata avvenuta nelle prime ore della giornata a Roma, le Terme di Caracalla resteranno chiuse al pubblico».Resterà chiuso tutto il giorno il parco archeologico del Colosseo, in questo lunedì "imbiancato". Lo comunica il Ministero per i beni culturali. «La scelta è dovuta a ragioni di sicurezza». Off limits tutta l'area archeologica centrale: l'Anfiteatro Flavio e il complesso del Palatino e del Foro Romano. «Per emergenza maltempo, il Parco archeologico del Colosseo rimarrà chiuso nella giornata di oggi, lunedì 26 febbraio - avvertono dalla direzione - Si informano pertanto i visitatori che per ragioni di sicurezza non sarà possibile visitare l'Anfiteatro Flavio, l'area archeologica del Foro Romano e del Palatino. La direzione si scusa per i disagi».Inoltre, a