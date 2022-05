Roma choc, maniaco si masturba al parco vestito da Sailor Moon

Paura e sgomento, a Roma, per un filmato che mostra un uomo che si masturba in un parco, vestito con un costume ispirato al cartone animato Sailor Moon.

Leggi anche > Roma, tassista aggredito e rapinato: la polizia arresta un giovane egiziano

Il filmato, girato da un residente del quartiere Parioli, è diventato virale nelle ultime ore. L'uomo, che non è ancora stato identificato, è stato immortalato nel parco compreso tra via Ruggero Fauro e via di Vigna Filonardi. Come riporta anche RomaToday, l'uomo indossava una parrucca blu ed il costume di Sailor Mercury, uno dei personaggi del noto cartone animato giapponese.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Caserta, cittadino ucraino arrestato per tentata violenza sessuale L'ORRORE Accompagnava bimba a fare sport, poi abusava di lei (e le regalava 5... MILANO Molesta tre donne alla guida del monopattino a Milano: arrestato un...

Al momento, alle forze dell'ordine non risultano denunce. I residenti, però, non nascondono di essere terrorizzati e particolarmente preoccupati per l'eventuale incontro tra l'uomo e i bambini nel parco.