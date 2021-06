Incidente Roma-Civitavecchia, camion si incendia: morto l'autista, autostrada paralizzata

Incidente Roma - Civitavecchia. Questa mattina un camion si è ribaltato poco dopo Civitavecchia Nord (tra il km 35 e 36) e poi ha preso fuoco. Un inferno. L'autostrada è al momento bloccata. Il veicolo si trova sulla corsia verso Roma e dal tir è caduta della legna che ha invaso la carreggiata opposta. Il conducente all'interno è rimasto incastrato: alcuni automobilisti corsi in soccorso hanno sentito delle urla strazianti. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sono presenti i vigili del fuoco della squadra di Civitavecchia (17/A), che hanno dovuto impiegare il gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo. Chiuse al traffico entrambi le carreggiate fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Roma-Civitavecchia, il camion si incendia: terrore in autostrada

Incidente Roma-Civitavecchia, la dinamica

Sembra che sia scoppiato un pneumatico del Tir. Poi l'autotreno ha urtato il guardrail. Il veicolo che seguiva è riuscito ad evitare il carico del legname per un soffio. È stato preso leggermente di lato, ma è riuscito a passare oltre. Sul luogo dell'incidente è anche presente una botte VF (AB/17), il capoturno provinciale, il funzionario di guardia, la polizia stradale e personale di società autostrade.

