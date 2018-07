Roma, clochard ucciso a bastonate in centro per uno sguardo di troppo

Uno sguardo di troppo, un insulto sono bastati a far scattare una violenta lite tra, armati di bastoni, finita nel sangue la scorsa notte nel centro di. Un senzatetto è statoe un altro è stato portato in ospedale in gravi condizioni. È accaduto a, davanti al ministero dell'Istruzione, intorno alle 2. Scene da Bronx in quartiere centralissimo della Capitale e per giunta di fronte a un palazzo istituzionale.LEGGI ANCHEAll'arrivo dei soccorsi un senza fissa dimora romeno di 54 anni era ormai morto mentre un altro è stato rintracciato poco distante e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto i poliziotti del commissariato Monteverde, della polizia scientifica e della squadra mobile che indagano sulla vicenda. Al momento si ipotizza che nella rissa non siano coinvolte altre persone, ma sono in corso indagini della polizia per chiarire con esattezza l'accaduto.La vittima sarebbe stata colpita più volte con un corpo contundente, probabilmente con un bastone trovato poco distante dai poliziotti. Al vaglio le registrazioni delle telecamere e testimonianze. Si pensa che la discussione sia nata per banali motivi, qualche insulto o forse un piccolo furto. E sempre a Trastevere ieri un uomo, armato di coltello, ha minacciato una turista in via dei Fienaroli per farsi consegnare la borsa.Dopo una breve colluttazione in cui la vittima è rimasta lievemente ferita, il rapinatore è riuscito nel suo intento. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo che, grazie alle descrizioni ricevute, hanno rintracciato l'uomo in piazza San Callisto. Si tratta di un 42enne romano che è stato arrestato per rapina aggravata.