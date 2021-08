Roma, cluster e quarantene a Tor San Lorenzo: mascherine all’aperto

«Indossate la mascherina anche all’aperto», c’è scritto sui volantini che distribuiscono all’entrata del consorzio Tor San Lorenzo Lido, conosciuto come “la sbarra”, sul lungomare di Ardea. In questi giorni l’Asl Roma 6 ha rilevato 2 diversi cluster Covid. Quanto basta perché il timore di una quarantena di massa si propaghi tra le 2mila abitazioni, quasi tutte seconde case popolate dai romani in vacanza. Di fatto, è un quartiere periferico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati