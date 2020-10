I carabinieri hanno denunciato una quattordicenne tedesca, uno dei pochi turisti in giro a Roma, per danneggiamento aggravato dopo che aveva inciso l'iniziale del suo nome, una E, su un pilastro al terzo piano del Colosseo. La ragazzina, per nulla scossa, anzi sorridete, è stata affifdata ai genitori.

Ultimo aggiornamento: 13:19

