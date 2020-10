Coprifuoco Roma, ordinanza Raggi: quattro piazze della movida transennate nei weekend. Multe fino a mille euro

Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno transennate nei weekend, precisamente venerdì e sabato dalle 21 alle 24, per limitare l'afflusso di persone. È quanto prevede la bozza dell’ordinanza per limitare la diffusione del Covid che la sindaca di Roma Virginia Raggi dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Coprifuoco a Torino, Appendino firma l'ordinanza anti-movida in 3 aree: ecco tutti i divieti

Si tratta di una delle misure anti-Covid indicate dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in Prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Eventuali violazioni del divieto saranno punite con una multa che andrà dai 400 ai 1.000 euro.

Il prefetto

In mattinata, intervenendo a Sky, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi aveva sottolineato: «Le misure e i controlli avverranno nel rispetto delle disposizioni di Dpcm ed ordinanza regionale». E aveva parlato anche di verifiche anche su possesso e regolarità dell'autocertificazione: «Si tratta di uno strumento di semplificazione del cittadino, l'alternativa sarebbe un lungo processo di verbalizzazione, con relative ed eccessive perdite di tempo». Non bisogna, dunque, guardare al documento come un aggravio: «Si tratta di uno strumento a favore del cittadino, per snellire le procedure».

Covid Roma, la mappa dei contagi nei quartieri negli ultimi 7 giorni: il virus corre a Primavalle e Torre Angela, frenata all'Eur Sono oltre 2.000 i nuovi positivi al a nell'ultima settimana. Esattamente 2.035, secondo il report della Regione Lazio, che indica la mappa del contagio quartiere per quartiere, entrando anche nello specifico delle aree. Una fotografia a tinte scure, che mette in evidenza una crescita costante zona per zona, municipio per municipio.





Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA