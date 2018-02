Allarme cortei, Roma in trincea. L’escalation e i timori del Viminale: «Qualcuno vuole destabilizzare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Febbraio 2018, 00:02 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 10:33

Viene considerato il punto di non ritorno, l’episodio che ha cambiato la protesta: Palermo, qualche giorno fa, quando un gruppo di antagonisti ha accerchiato, imbavagliato e picchiato Massimo Ursino, il leader di Forza nuova in Sicilia. Una reazione violenta contro chi, in passato, aveva aggredito e bastonato due ambulanti del Bangladesh. Un gesto che è sembrato agli addetti ai lavori quasi un salto di qualità, e che ha richiamato alla mente periodi molto più bui, gli anni ‘70, il terrorismo. La giornata di oggi, quindi, con tutti i suoi potenziali focolai, non può che preoccupare il Viminale, sebbene già da giorni il ministro Marco Minniti inviti le forze politiche «ad abbassare i toni».Esiste un tentativo di destabilizzare, questo nessuno lo nega, anche se la chiave di lettura viene vista, non tanto nel disagio sociale, quanto nell’antifascismo. Dopo il fallimento di tutte le proteste più recenti, dopo un G7 che è stato un successo per la sicurezza, e ha mostrato in modo netto un vuoto di leadership tra i no global, il mondo dell’antagonismo sembra aver trovato il modo per ricompattarsi dietro “l’antifa”. In questi giorni, basta poco per individuare l’occasione elettorale di CasaPound, di Forza nuova, o della stessa Lega, che, a loro volta, come è accaduto nel caso di Macerata, non si sottraggono allo scontro.