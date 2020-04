Roma, corteo funebre nonostante i divieti: tensione tra polizia e Antagonisti

Momenti di tensione tra esponenti del movimento degli antagonisti e la polizia si sono verificati nel quartiere San Lorenzo in via dei Volsci durante un corteo funebre. La questura è intervenuta per identificare i numerosi partecipanti che stavano violando le norme imposte dal decreto presidente per il contenimento dell’epidemia del coronavirus. I poliziotti, durante i disordini hanno denunciato alcuni facinorosi appartenenti agli Antagonisti. L’intervento tempestivo dei disponibili di ordine pubblico disposti dalla Prefettura di Roma e dal questore Carmine Esposito hanno evitato che la situasse degenerasse ulteriormente. Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA