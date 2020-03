Paura la notte scorsa al Tuscolano. Un ponteggio all'alto 8 piani è caduto a Roma, in via Fadda. Il crollo ha danneggiato le auto parcheggiate nelle vicinanze ma per fortuna non ha provocato feriti.



l cedimento è avvenuto attorno all'1,20. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale del Gruppo Tuscolano, che sta conducendo le indagini per accertare le cause dell'accaduto. L'area è stata posta sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: 10:15

